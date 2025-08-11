Trabzon'da Dünya Fındık Haftası Etkinlikleri Heyecanla Başladı

Trabzon'da Dünya Fındık Haftası Etkinlikleri Başladı

Trabzon Ticaret Borsası'nın organizasyonuyla düzenlenen Dünya Fındık Haftası etkinlikleri, Ganita sahilinde heyecan dolu bir açılışla start aldı. Açılışta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı muhteşem bir konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Etkinliğin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu etkinliğin bölge ve ülke için son derece önemli olduğunu vurguladı. Fındığın hem üretim hem de ihracat açısından Türkiye ekonomisine değer kattığını ifade eden Genç, "Bu konuda daha çok gayreti ortaya koymamız lazım. Dünya Fındık Haftası'nın şehrimizde yapılması, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin farkındalığını artırmak adına kıymetli," dedi.

Fındık Üretiminde Bilimsel Yöntemler Önerildi

Genç, fındığın tüm aşamalarında bakım gerektirdiğinin altını çizerek, yeni fındık alanları açmanın yanı sıra mevcut alanlarda bilimsel bakım yöntemlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. "Ne kadar üretirsek o kadar güçlü oluruz," diyen Genç, İtalya, Gürcistan, Arjantin ve Amerika gibi ülkelerin fındık üretimine yönelmesinin Türkiye'deki azalmadan kaynaklandığını ifade etti.

İhracat Gelirleri Arttırılmalı

Konuşmasının devamında, Trabzon'dan ihraç edilen fındığın oranına değinen Genç, %30'unun Trabzon'dan geldiğinin altını çizerek, bu oranın artırılması gerektiğini vurguladı. "Bugün 2 ila 2,5 milyar dolar alıyorsak, bunu iki katına çıkarabiliriz," diyerek ihracat gelirlerini 5-6 milyar dolara çıkartmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sanayi Üretimine Dikkat Çekildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki yerinin son yıllarda güçlendiğini dile getirdi. Çelebi, üretimin artırılması için organizasyonel çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Trabzon'da çikolata sektöründeki büyük gelişmelere dikkat çekti.

Fındık Haftası ile Farkındalık Yaratılıyor

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Dünya Fındık Haftası ile fındığın değerini artırmaya çalıştıklarını belirtti. Ergan, dünyanın en iyi fındığının Türkiye'de yetiştirildiğini ifade etti. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer de, Trabzon'un fındık üretiminin Türkiye genelindeki %8-9'unu karşıladığını ve ihracatta önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri, 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

