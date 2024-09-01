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Trabzon'da Palamut Bolluğu: Balık Tezgahları Şenlendi

Trabzon'da av yasağının kalkmasıyla palamut bolluğu yaşanıyor, balıkçılar günlük tezgahlarında taze balıklarla dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:37
Trabzon'da Palamut Bolluğu: Balık Tezgahları Şenlendi

Av Yasağının Kalkışı Trabzon'u Canlandırdı

Trabzon'da av yasağının sona ermesinin ardından denizle buluşan balıkçılar, palamut avında bol başarılar elde etti. Gece saatlerinde Karadeniz sularına açılan balıkçıların, sabah erken saatlerden itibaren tezgahlarını doldurduğu görüldü.

Palamut Fiyatları Ne kadar?

Ortahisar ilçesinde yer alan balıkçı tezgahlarında, yeni sezonun ilk balık türlerinden olan istavrit kilogramı 100 lira, mezgit 150 lira, palamut ise 3 adedi 200 lira gibi fiyatlarla satılmaya başlandı.

Balıkçılar Memnun

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, yeni av sezonunun Türkiye ve Karadeniz için hayırlı olması dileğinde bulundu. Gece boyunca iyi bir palamut avı gerçekleştirdiklerini belirten Örseloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçiririz. Bu gün avlanan balıkların görüntüsü oldukça güzel. Palamut ile başladık, ilerleyen dönemde hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını umuyoruz. 2018 yılındaki palamut bolluğunu bu yıl da bekliyorum."

Örseloğlu, palamut fiyatlarının boyut ve gramaja göre 50 ile 100 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Turistlerin İlgi Gösterdiği Balık Tezgahları

Diğer balıkçı Gökmen Aydın ise, av yasağının ardından ilk günde tezgahlarını bol miktarda palamutla doldurduklarını belirtti. "Balık, en ucuz gıda maddelerinden biridir. Tavuk ve et fiyatları yükseldi; fakat palamut tanesi 75 lira. İki palamut bir aileyi doyuracaktır," diye konuştu.

Öte yandan, yerli ve yabancı turistlerin de av yasağının sona ermesiyle balıkçı tezgahlarına ilgi göstermesi dikkat çekti.

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken...

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken saatlerinde tezgahları doldurdu.

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken...

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken saatlerinde tezgahları doldurdu.

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken...

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken saatlerinde tezgahları doldurdu.

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken...

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken saatlerinde tezgahları doldurdu.

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken...

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, sabahın erken saatlerinde tezgahları doldurdu.

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