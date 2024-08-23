Trabzon Havalimanı Yeni Hizmet Binaları 27 Ağustos'ta Hizmete Açılıyor

Trabzon Havalimanı Yeni Hizmet Binaları Açılıyor

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binalarının açılışı 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yolcu sayısındaki artış sebebiyle başlatılan projelerin tamamlandığını duyurdu.

Büyük Kapasite İçin Yeni İnşaat

Uraloğlu, geçen yıl 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanının, 2024'te 2,5 milyona yakın yolcu ağırlayacağını belirtti. Türkiye'nin en yoğun dokuzuncu havalimanı olan Trabzon, gelişmiş hizmet yapısıyla dikkat çekiyor.

Modern ve Geniş Hizmet Binaları

Yeni hizmet binalarının, artan yolcu kapasitesine ve taleplerine uygun olarak inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu terminalinin 3,077 metrekare ve yeni CIP yolcu binasının 860 metrekare büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yolcu Deneyiminde Yeni Dönem

Moderna mimarisi ve donanımı ile yeni CIP Terminali, yolculara keyifli bir bekleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Böylece seyahat sürecinin konforunu artırmayı amaçlıyor.

Kara Yolu Bağlantıları Tamamlandı

Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu terminalinin kara yolu bağlantı çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti. Bu gelişmeler, yolcu konforunu artırmayı hedeflemektedir.