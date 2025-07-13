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Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı Trafiğe Açıldı

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı, 11 Temmuz’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 12:24
Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı Trafiğe Açıldı

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı Trafiğe Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz tarihinde trafiğe açıldığını duyurdu.

Yazılı açıklamasında, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne erişimi kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yolları ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini kaydetti.

"İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık," diyen Uraloğlu, kavşak projesinin hastaneye ek olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de güvenli ve kesintisiz ulaşım sağladığını vurguladı.

Uraloğlu, 2024 yılında hizmete alınması planlanan şehir hastanesinin bağlantılarının güncellenmesi için çalışmaların hızlandırıldığını aktararak, "Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyumu ve Şehir Hastanesine bağlantıları hazır hale getirmek için hızla ilerliyoruz. Konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak bizim için en önemli hedef," değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Hastanesinin kuzeyinden geçen bağlantı yolunun, hastane hizmete açılmadan tamamlanmasının planlandığını belirten Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde Trabzon’a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacaklarının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da trafiğe açıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da trafiğe açıldığını bildirdi.

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