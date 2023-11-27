Trafik cezaları yeni yılda cep yakacak: Rakamlar belli oldu
Yeniden değerlendirme oranı yüzde 8,46 olarak belirlendikten sonra MTV ücretleri, trafik cezaları, pasaport, kimlik kartı ve ehliyet ayrı ayrı hesaplanır. 2024 yılında yeniden değerlendirme oranına göre artacak olan trafik cezaları da listede yer alıyor. 2024 yılında kırmızı ışıkta geçme cezaları 1.506 liraya, usulsüz park cezaları ise 690,89 liraya çıkmış olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Ortak Tebliği'ne göre yeniden değerlendirme oranı yüzde 58,46 şeklinde belirlendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanununa göre artırma ya da azaltma hakkını kullanmaması halinde vergi ve harçlar 2023 yılına kadar yüzde 58,46 oranı artış görecek.
1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçiş yapmanın cezası 953,4 liradan 1.510 liraya çıkarılacak. Hız sınır limitini yüzde 30 aşma cezası da 1.510 lira olacak. Önümüzdeki yıl 4 bin 250 lira olan alkollü araç kullanmanın cezası ise 6 bin 735 liraya çıkacak. Ayırca cep telefonuyla konuşma cezası ise 1.510 lira olacak.