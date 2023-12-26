Trendyol kullananlara müjde İmzalar atıldı! Kartsız alışveriş dönemi resmen başladı

Online alışveriş devi Trendyol, kredi kartı bulunmayan ancak alışveriş yapmak isteyen müşterisine yönelik bir anlaşma imzaladı. Kuveyt Türk ile yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı kullanmadan da taksitli alışveriş yapma imkanı sunulacak. Yapılacak olan taksitli alışverişin geri ödemesi ise faizsiz olarak sağlanacak. İşte detaylar...

Kuveyt TÜRK resmi internet sayfasında düzenlenen kampanya ile alakalı detaylar paylaşılırken, Trendyol mobil uygulaması üzerinden kredi kartsız alışveriş yapılabilme imkanı sunulduğu belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklamada ''Trendyol Sepetiniz İçin Uygun Kar Oranları ve 36 Aya Varan Taksit Fırsatıyla Alışveriş Finansmanınız Hazır!'' denilirken, başlatılan program ile de alakalı tüm detaylar yer alıyor.





KUVEYT TÜRK TRENYOL İŞ BİRLİĞİ

Trendyol üzerinden yapılacak olan her alışveriş Kuveyt Türk Alışveriş Finansmanı sayesinde kredi kartsız olarak sağlanacak.

Giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, teknoloji cihazlarına kadar birçok kategoride yapılacak olan Trendyol alışverişlerinde kredi kartı kullanımı olmadan 36 ay vade imkanı ile alışveriş finansmanı sunulacağı belirtilirken kredi kart limiti eksilmeden ve nakit para harcama yapmadan alışveriş işlemlerinin tamamlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Trendyol'da sepet oluşturulması sonrasında ödeme sayfasında yer alan ödeme seçeneklerinde, alışveriş finansmanı ödeme seçeneğini işaretleyerek, sepete sahip olunma hakkı tanınıyor. 50.000 TL'ye kadar olan alışverişlerde 36 aya varan taksit fırsatı sunuluyor. Trendyol uygulamasında sepetin oluşturulması akabinde alışveriş kredisi seçeneklerinden Kuveyt Türk'ün seçilmesi sonrasında alışveriş finansmanına başvuruda bulunabilirsiniz.

Kuveyt Türk mobil üzerinden sözleşmelerin onaylanması ile birlikte başvurular tamamlanmaktadır. Kuveyt Türk tarafından sunulan alışveriş finansmanında alışveriş yapan bireye sigorta ve tahsis ücreti yansıtılmamaktadır.