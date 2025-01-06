Trump, Biden'ın Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Yasaklarını Kaldırma Sözü Verdi

Trump'tan Çarpıcı Açıklama

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden tarafından yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondaj yasaklarını derhal kaldıracağını duyurdu. Trump, gün içinde katıldığı bir yayında, "Bu çok saçma, yasağı derhal kaldıracağım. Yasağı hemen kaldırma hakkım var." ifadesini kullandı.

Petrol ve Doğal Gaz Rezervleri

Trump, ABD'nin sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervlerinin eşsiz olduğuna dikkat çekerek, "Bundan faydalanacağız." dedi. Biden'ın 625 milyon dönümdeki yasakların ne anlama geldiğini bilmediğini vurgulayan Trump, "Hatta Biden, 625 milyon dönümün nasıl göründüğünü bile bilmiyor. Bu bizim en büyük ekonomik varlığımız ve bunun ülkemize reva görülmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Biden'ın Muhtıraları

Bugün, Biden yeni petrol ve doğal gaz sondajlarını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı. Bu yasak kapsamında, doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bazı bölümlerinde yeni sondaj yapılmayacağı belirtildi. Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." dedi.

Biden, 625 milyon dönümden fazla su alanının sondajdan korunacağını vurgularken, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu da ifade etti.