Trump'ın Dijital Dolar Yasaklama Kararı ABD'yi Rekabetin Dışına İtme Tehdidi Oluşturuyor

Trump'ın Yasaklama Kararı Dijital Para Rekabetini Sarsıyor

ABD Başkanı Donald Trump, merkez bankası dijital para birimi çıkarılmasını yasaklama kararı alarak, dijital para teknolojisinde geride kalma endişelerini gündeme taşıdı. Başkan Trump'ın bu konudaki dikkat çekici adımı, Beyaz Saray'daki ilk haftasında gerçekleşti ve 23 Ocak'ta imzaladığı "Dijital Finans Teknolojisinde Amerikan Liderliğini Güçlendirme" başlıklı kararnamesi ile ortaya çıktı.

Bu kararnamede, ABD'nin merkez bankası dijital para birimi oluşturma çabaları yasaklandı. Trump, bu tür birimin finansal sistemi tehlikeye atabileceği uyarısında bulunsa da, bu kararın ABD'yi dijital para geliştiren ülkelerin gerisinde bırakabileceği yönündeki tartışmalar da yaygınlaştı.

Küresel Rekabette Amerikalıların Endişeleri Artıyor

Trump'ın bu yasaklama adımı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dijital bir dolar oluşturmasını engelleyerek, ülkenin finansal teknoloji alanında rekabet gücünü zayıflatabileceği endişelerini doğurdu. Uzmanlar, bu durumun dijital para çalışmaları sürdüren Çin ve Avrupa Birliği'nin liderlik pozisyonunu pekiştirebileceğini vurguluyor.

ABD, yaklaşık 130 ülkenin dijital para birimi geliştirme çalışmalarına katıldığı bir dönemde, yasaklama kararı ile dikkatleri başka ülkelere çevirdi. Merkez bankası dijital para birimleri, bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve desteklenen sanal paralar olarak tanımlanıyor.

Diğer Ülkeler Dijital Para Geliştirmeye Devam Ediyor

Atlantic Council'in verilerine göre, 2024 Eylül itibarıyla, global ekonominin %98'ini temsil eden 134 ülke ve para birliği, merkezi bankalarının dijital para birimleri üzerinde araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda, 66 ülke geliştirme ve test aşamasında ilerleme kaydediyor.

Örneğin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dijital avro için projeler geliştirirken, Çin Merkez Bankası (PBoC) 2017'den bu yana dijital yuan projeleri üzerinde çalışıyor. Bahamalar, Jamaika ve Nijerya gibi ülkelerde ise dijital para birimleri kullanıma sunuldu.

Fed'in Diğer Ülkeleri Gözlemlemesi Gerek

Fed, Trump'ın yasaklamasından önce de dijital para birimi çıkarma konusunda karara varamamıştı ve yeterli destek bulamıyordu. Ancak, uzmanlar, ABD'nin rezerv para birimi ihraççısı olarak bu alanda liderliği kaybetmesi durumunda, bu boşluğun diğer ülkelerce doldurulabileceğini belirtiyor.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Beklentileri

Stanford Üniversitesi Finans Profesörü Darrell Duffie, Trump'ın kararnamesinin tam anlamda bir gelişim duraklamasına neden olduğunu belirtiyor. Ancak, dolara duyulan ihtiyaç ve dijital varlığa yönelik ilginin düşük olduğunu ifade eden Duffie, diğer büyük ülkelerin bu alandaki ilerlemelerini gözlemlemenin önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Trump'ın dijital doları yasaklama kararı, ABD'nin gelecekteki finansal istikrarı ve teknolojik yenilikler bağlamında büyük riskler taşıyor.