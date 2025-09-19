Trump'ın gümrük vergileri Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor

Almanya'nın ABD ile arasındaki dış ticaret fazlası, ocak-temmuz döneminde 34,6 milyar avro ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, "Made in Germany" ürünlerinin ABD'ye sağladığı fazladaki düşüşte ihracat azalması ve ithalattaki artışın belirleyici olduğunu gösteriyor.

Veriler ve ana göstergeler

Destatis'e göre, ocak-temmuz döneminde Almanya'nın ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,3 düşüşle 89,9 milyar avro oldu. Aynı dönemde ithalat ise %2,2 artarak 55,3 milyar avro'ya yükseldi. Bu gelişmeler, dış ticaret fazlasındaki gerilemenin temel sebepleri olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar dış ticaret fazlası bu yıl düşüş gösterse de, ocak-temmuz döneminde Almanya'nın en yüksek dış ticaret fazlası verdiği ülke hâlâ ABD oldu. Almanya, 30 yılı aşkın süredir ABD ile dış ticarette yıllık ihracat fazlası elde ediyor.

Diğer ortaklarda durum

Aynı dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı %9,4 artarak 17,8 milyar avro olurken, Türkiye'den ithalat %10,8 artışla yaklaşık 15,3 milyar avro seviyesine yükseldi. Öte yandan Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaretteki fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 milyar avro artışla 47,7 milyar avro'ya ulaştı.

Geçen yılın verileri ve uzman görüşleri

Destatis verileri, ABD'nin Almanya'ya karşı 2024'te sağladığı dış ticaret fazlasının yaklaşık 70 milyar avro ile rekor düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Almanya'dan ABD'ye 2024'te yapılan mal ihracatı 161,32 milyar avro, ABD'den ithalat ise 91,32 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar, Almanya ihracatının ABD ve Çin'in "yurt dışından gelen ürünlere daha az bağımlı olmak" ve sanayi üretimini artırmak hedefiyle uyguladığı agresif sanayi ve ticaret politikaları ile ABD'nin gümrük vergisi politikalarının baskısı altında olduğunu belirtiyor. Bu gelişmelerin, Alman ihracatı ve büyümesi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.