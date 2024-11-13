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Trump, Musk ve Ramaswamy'dan Yenilikçi Hükümet Verimliliği Planı

Donald Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevini üstleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:10
Trump, Musk ve Ramaswamy'dan Yenilikçi Hükümet Verimliliği Planı

Trump, Musk ve Ramaswamy Hükümet Verimliliği Bakanlığını Yönetecek

ABD'nin yeni 47. Başkanı olarak göreve gelen Donald Trump, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini açıkladı. Bakanlığın kısaltması ise "DOGE" olarak belirlendi.

Bürokrasiyi Ortadan Kaldıracaklar

Trump, Musk ve Ramaswamy'nin iş birliğinin federal bürokrasinin ortadan kaldırılması, aşırı düzenlemelerin hafifletilmesi, savurgan harcamaların önlenmesi ve federal kurumların yeniden yapılandırılması açısından büyük bir adım olacağını vurguladı. Bu projenin, Cumhuriyetçi politikacıların uzun zamandır hayalini kurduğu "DOGE" hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Büyük Reform ve Yenilik Bekleniyor

Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın, hükümet dışından tavsiyeler sunarak büyük ölçekli yapısal reformları yönlendireceğini belirten Trump, Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin işbirliği içinde çalışacağını kaydetti. "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik sağlamak ve tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum," dedi.

Ekonomiyi Özgürleştirecek Adımlar

Trump, yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarının altını çizerken, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı daha sorumlu hale getirmek için birlikte çalışacağını belirtti. Yapılması gerekenlerin en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını ifade eden Trump, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokratik bir hükümetin halk için bir "hediye" olacağını söyledi.

Musk’tan Çarpıcı Açıklama

Açıklamalara yer verilen Musk ise, "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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