Trump: Nippon Steel, US Steel'i Satın Almayacak, Yatırım Yapacak

Trump'tan Nippon Steel Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in, US Steel'i satın almak yerine şirkete özel yatırımlar gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, bu konuyu Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme getirdi.

Yatırım Heyecanı

Trump, Nippon Steel'in US Steel ile ilgili planlarının "çok heyecan verici" olduğunu belirterek, bu şekilde hareket etmenin daha mantıklı olduğunu ifade etti. İlgili toplantıda Nippon Steel'den yanlışlıkla "Nissan" diye bahseden Trump, "US Steel'e sahip olmak yerine büyük miktarda yatırım yapmayı kabul ettiler" dedi.

Geçmiş ve Gelecek İlişkiler

Trump, Nippon Steel ile gelecek hafta bu konuda görüşmeler yapacaklarını ve kişisel olarak arabuluculuk yapacağını söyledi. Ayrıca, ABD ile Japonya'nın yıllık 300 milyar dolardan fazla ticaret gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Japonya'nın ABD'ye yapacağı yatırımın miktarının gelecek aylarda artacağını da vurguladı.

Ticaret Politikaları ve Stratejiler

Trump, Çin'in "ekonomik saldırganlığına" karşı birlikte hareket ettiklerini belirtti. Japonya’nın, ABD'den rekor miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmeye başlayacağını ifade etti. Adil ticaret politikalarını savunan Trump, "Tüm ülkelerle adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticaret yürüteceğiz" dedi.

Yatırım Hedefleri

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da Nippon Steel'in 1 trilyon dolarlık yatırım hedefini duyurdu. İşiba, "Bu bir satın alma değil, bir yatırımdır" şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağının sorulmasına, "Teorik bir soruya yanıt veremem" şeklinde yanıt vererek dikkat çekti.

Trump, karşılıklı tarifeler konusunda da önümüzdeki hafta içinde announcements yapılacağını belirtti ve bu yönde olumlu bir gelişme yaşanacağını düşündüğünü aktardı.