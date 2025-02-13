Trump-Putin Görüşmesi, Moskova Borsası ve Rublede Ralli Yarattı

Moskova Borsası ve Rus Rublesi Ralli Yapıyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor. MOEX, %6,56 artışla 3.220 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de %6,56 yükselerek 1.079 puanın üzerine çıktı.

Bu bağlamda, Rus rublesi dolar karşısında %2,69 değer kazanarak dolar/ruble paritesinin 92 seviyesinin altına inmesini sağladı. Öte yandan, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank hisseleri %0,86, Gazprom %2,9, Lukoil %0,33 ve VTB %0,1 oranında yükseldi.

Piyasa Değeri Artışı

MOEX verilerine göre, borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 5,3 milyar dolar) artış yaşayarak önemli bir kazanç sağladı.

Analistler, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin yanı sıra iki ülkeden gelen Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik olumlu açıklamaların Rus piyasalarında ciddi bir iyileşme yarattığını belirtiyor. Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine dair önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Kremlin, Putin ile Trump'ın 1,5 saat süren telefon görüşmesi sonucunda iki liderin irtibatlarını sürdüreceğini de duyurdu.