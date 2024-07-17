Trump suikasti piyasaları vurdu! Elinde altını doları olanlara o tarih işaret edildi!

Geçtiğimiz hafta ABD'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya çapında ciddi sonuçlar doğurdu. Trump, Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında uğradığı saldırıda sağ kulağından yaralandı, ancak sağlık durumu iyi. Bu olayın ardından ekonomist Selçuk Geçer piyasaya ilişkin şaşırtıcı değerlendirmelerde bulundu.





TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ PİYASALARDA DALGALANMALARA NEDEN OLDU

Ekonomist Selçuk Geçer, Donald Trump suikastının piyasada kısa süreli dalgalanmalara yol açtığını belirterek, "Evet, suikastın hemen ardından piyasada kısa vadeli dalgalanmalar yaşandı, hatta bazı önemli açık endekslerde ciddi düşüşler yaşandı. Ancak önümüzdeki hafta biz Özellikle Trump'ın zaferi olasılığı hakkında daha fazla konuşulursa, güvenlik tarafında ciddi bir risk artışı ve satış baskısı görülebilir.

ALTINDA SATIŞ BASKISI

Geçer, olayın duyulmasının hemen ardından talep olmasına rağmen talebin sınırlı olduğunu kaydetti. Trump'ın başkanlık şansı arttıkça altın üzerindeki satış baskısının artabileceğini belirtti. Geçer, suikast haberinin ardından doların hızlı bir şekilde satıldığını ancak ABD borsalarının da satış baskısı altında olduğunu kaydetti. "Seçim tahminlerinin Trump lehine dönmesi doları ve ABD hisselerini güçlendirebilir" dedi.





KRİPTOLARDA ŞOK YÜKSELİŞ

Geçer uyardı: "Son haftalarda satılan Bitcoin ve kripto paralarla birlikte şoklara hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim."

TÜRKİYE HAZIRLIKLI OLMALI

Selçuk Geçer ayrıca Türk bakış açısının gelişimini de değerlendiriyor. Geçer, savunma sanayi ve ekonomi üzerindeki mali baskının artabileceğini, yeni rahip ve mektup skandallarının da ortaya çıkabileceğinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Dolarda büyük dalgalanmalar yaşandığını vurgulayan Geçer, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dolarda ve ekonomide büyük dalgalanmalara hazırlık yapması gerekebilir" dedi.