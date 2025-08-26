DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,71 -0,14%
ALTIN
4.447,34 -0,29%
BITCOIN
4.508.330,29 -0,21%

Trump'tan Dijital Hizmet Vergisi Uygulayan Ülkelere Tarife ve İhracat Kısıtlaması Tehdidi

Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere vergiler kaldırılmazsa ek tarifeler ve teknoloji ihracatına kısıtlama tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 04:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 04:56
Trump'tan Dijital Hizmet Vergisi Uygulayan Ülkelere Tarife ve İhracat Kısıtlaması Tehdidi

Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

ABD Başkanı, vergiler kalkmazsa ek tarifeler ve teknoloji ihracatına kısıtlama uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik sert uyarıda bulundu. Trump, söz konusu uygulamalar kaldırılmadığı takdirde bu ülkelere ek tarifeler uygulanacağını ve yüksek korumalı teknoloji ile çip ihracatına kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Trump, konuya ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı ve ülkelere karşı tavrının net olduğunu vurguladı.

Trump, dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknoloji şirketlerine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını savundu. Buna karşın, bu tür düzenlemelerin Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine engel oluşturmadığını belirterek bunun sona ermesi gerektiğini söyledi.

Trump şöyle kaydetti:

"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

Trump'ın açıklaması, uluslararası dijital vergi tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamalara karşı sert bir mesaj olarak yorumlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır Erzincan'da: Yerel Kalkınmayı Özel Sektörle Hızlandıracağız
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de
3
OECD'nin İstanbul Merkezinin Faaliyetleri İçin Protokol İmzalandı
4
Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte: 70 Kentte Yüzde 5 Azaldı
5
En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi
6
Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor
7
Trump'tan Dijital Hizmet Vergisi Uygulayan Ülkelere Tarife ve İhracat Kısıtlaması Tehdidi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu