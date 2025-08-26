Trump'tan Dijital Hizmet Vergisi Uygulayan Ülkelere Tarife ve İhracat Kısıtlaması Tehdidi

Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

ABD Başkanı, vergiler kalkmazsa ek tarifeler ve teknoloji ihracatına kısıtlama uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik sert uyarıda bulundu. Trump, söz konusu uygulamalar kaldırılmadığı takdirde bu ülkelere ek tarifeler uygulanacağını ve yüksek korumalı teknoloji ile çip ihracatına kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Trump, konuya ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı ve ülkelere karşı tavrının net olduğunu vurguladı.

Trump, dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknoloji şirketlerine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını savundu. Buna karşın, bu tür düzenlemelerin Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine engel oluşturmadığını belirterek bunun sona ermesi gerektiğini söyledi.

Trump şöyle kaydetti:

"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

Trump'ın açıklaması, uluslararası dijital vergi tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamalara karşı sert bir mesaj olarak yorumlanıyor.