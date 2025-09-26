Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50

Trump yeni tarife paketini ilan etti

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek oranlar açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla, bazı ithal ürünlere uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Açıklamaya göre kararlar 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada, özellikle ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine yönelik olarak %100 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Trump, bu uygulamanın kapsamına ilişkin olarak 'inşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' tanımlarının esas alınacağını, dolayısıyla inşa süreci başlamışsa bu ilaç ürünlerine gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etti.

Tarife paketinde diğer oranlar ise şöyle sıralandı: mutfak ve banyo dolapları ile ilgili ürünlere %50, döşemeli mobilyalara %30 ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara %25 gümrük vergisi getirilecek.

Trump, paylaşımında kamyon üreticilerini anarak, 'Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm "ağır (büyük) kamyonlara" yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım.' ifadelerini kullandı. Kararın Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi üreticilerin korunmasına hizmet edeceğine vurgu yaptı.

Trump, ayrıca söz konusu önlemleri gerekçelendirirken ulusal güvenlik ve üretim süreçlerinin korunması gibi nedenlere dikkat çekti: "Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız."