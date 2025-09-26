Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50

ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaçlara %100, mutfak/banyo dolaplarına %50, döşemeli mobilyalara %30 ve ağır kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 03:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 03:29
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50

Trump yeni tarife paketini ilan etti

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek oranlar açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla, bazı ithal ürünlere uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Açıklamaya göre kararlar 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada, özellikle ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine yönelik olarak %100 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Trump, bu uygulamanın kapsamına ilişkin olarak 'inşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' tanımlarının esas alınacağını, dolayısıyla inşa süreci başlamışsa bu ilaç ürünlerine gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etti.

Tarife paketinde diğer oranlar ise şöyle sıralandı: mutfak ve banyo dolapları ile ilgili ürünlere %50, döşemeli mobilyalara %30 ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara %25 gümrük vergisi getirilecek.

Trump, paylaşımında kamyon üreticilerini anarak, 'Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm "ağır (büyük) kamyonlara" yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım.' ifadelerini kullandı. Kararın Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi üreticilerin korunmasına hizmet edeceğine vurgu yaptı.

Trump, ayrıca söz konusu önlemleri gerekçelendirirken ulusal güvenlik ve üretim süreçlerinin korunması gibi nedenlere dikkat çekti: "Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız."

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50
2
Cevdet Yılmaz: Türkiye 1,5 Trilyon Büyüklük ve 17 Bin Dolar Hedefiyle Yüksek Gelire
3
Starbucks, Kuzey Amerika'da Mağaza Kapanışları ve 900 Kişilik İşten Çıkarma Planlıyor
4
Eski Ekonomi Yetkililerinden Yüksek Mahkemeye Çağrı: Lisa Cook Görevde Kalmalı
5
Trump, TikTok’un ABD operasyonlarının satışına onay verdi
6
Türkiye-ABD Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı
7
ABD Ekonomisi 2025'in 2. Çeyreğinde %3,8 Büyüdü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim