Trump Yönetimi, Nvidia'nın Çin'e Çip Satışlarına Ek Kısıtlama İnisiyatifi Değerlendiriyor

Gelişmeler Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Nvidia şirketinin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiği iddia edildi.

Ülke basınında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu kısıtlamalara dair çalışmaların henüz erken aşamada olduğu aktarıldı. Trump yönetiminin, Nvidia çiplerinin Çin'e satışını sıkılaştırmayı düşündüğü belirtilen haberlerde, bu kısıtlamaların şirketin H20 çiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesine odaklandığı kaydedildi.

DeepSeek'in Yükselişi ve Nvidia'nın Hisseleri

Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin hızla yükselişi, çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaların değerlendirildiği haberleri ile örtüşüyor. Söz konusu modelin yarattığı satış baskısıyla Nvidia, 27 Ocak'ta yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını dün telafi etmiş ve hisseleri bugün de gerilemeye devam etmiştir. Ek ihracat kısıtlamalarına dair haberlerin ardından Nvidia'nın hisselerindeki günlük kayıp yüzde 7'ye yaklaştı.

Trump'dan Açıklamalar

ABD Başkanı Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı Adayı Howard Lutnick'in Görüşleri

Trump'ın Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği Howard Lutnick, DeepSeek ile ilgili endişelerini paylaşarak, "Bir şeyler çaldılar, içeri girdiler, IP'mizi aldılar, buna son verilmelidir. Kısıtlamaları uygulama konusunda titiz davranacağım ve bu kısıtlamaları uygulayarak liderliğimizi koruyacağız, çünkü liderliğimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın Çalışmaları

Beyaz Saray yapay zeka ve kripto çarı David Sacks, DeepSeek'in OpenAI modellerinden "bilgi damıttığına" dair önemli kanıtlar olduğuna dikkat çekerek, ABD'li yapay zeka şirketlerinin bunun önlenmesi için adımlar atacağını savundu. Ayrıca, OpenAI da DeepSeek'in şirketin yapay zeka teknolojilerinden büyük miktarda veri toplayarak hizmet şartlarını ihlal ettiğine dair kanıtları incelediğini belirtmişti.