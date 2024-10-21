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TSPB'den Yatırımcılara Dolandırıcılık Uyarısı

TSPB, sahte yatırımcı dolandırıcılıklarına karşı uyarıda bulundu. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:46
TSPB'den Yatırımcılara Dolandırıcılık Uyarısı

TSPB, Yatırımcıları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son zamanlarda artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Birlikten yapılan açıklamada, telefon ve sosyal medya üzerinden sahte olarak kendilerini Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) çalışanı olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

Sahte Belge ve Vaatler

Yatırımcıların, sahte belgeler ve yüksek getiri vaatleri ile dolandırıcılara kandırıldığı belirtilirken, bu kişilerin, yatırımcıları tanıdıklarının adlarını kullanarak hesap açmaya ve para göndermeye ikna ettikleri kaydedildi.

Resmi Kurumlar ile İletişim Kurun

Açıklamada, yatırımcıların yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumların, resmi iletişim yöntemlerini kullanarak işlemlerini yapmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, SPK yetkilendirmesi olmayan işlemlerin izinsiz olarak yapıldığının altı çizildi.

IBAN Bilgilerini Kontrol Edin

Yatırımcılar için bir diğer önemli nokta ise, yatırım amaçlı para göndermeden önce IBAN bilgilerini mutlaka yetkili kurumlarla teyit etmeleri gerektiği şeklinde belirtildi.

Yapay Zeka Dolandırıcılığına Dikkat Edin

Yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemlerine dair de uyarılarda bulunuldu. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinde sahte sosyal medya hesapları ve videolarla, tanınmış kişilerin isimleri kullanılarak asılsız içeriklerin paylaşıldığına vurgu yapıldı.

Güvenli Yatırım İçin Resmi Siteleri Kullanın

Yatırımcıların, güvenli bir yatırım için yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış kurumların resmi internet sitelerini kullanması gerektiği hatırlatıldı. İlgili kurumlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için yatırımcıların SPK'nın resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerildi.

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