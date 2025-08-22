TTK, Zonguldak K-5 Taş Kömürü Sahasını 15 Yıl Rödovansla İhale Ediyor

İlan ve kapsam

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Zonguldak Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü sınırları içinde bulunan K-5 numaralı taş kömürü sahasının, hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla 15 yıl süreyle rödovans karşılığı işletmeye verilmek üzere açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldığını duyurdu.

Üretim taahhütleri

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Her üretim yılı için taahhüt edilen üretim miktarı 6 bin ton olup, 15 yıllık sözleşme süresince toplam üretim taahhüdü 90 bin ton olarak belirlendi.

Teminat ve değerlendirme koşulları

İstekliler, teklifleriyle birlikte, 15 yıl için taahhüt ettikleri toplam 90 bin ton üretim miktarı ile teklif ettikleri rödovans payının çarpımının en az yüzde 5 oranında süresiz geçici teminatı vermek zorunda. Teklif edilen bedelin yüzde 5'inden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak.

İhale dokümanı, teslim ve tarih

İhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi adreslerinden 5 bin lira bedel karşılığında temin edilebilecek. İhale, 6 Ekim Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Teklif zarfları, ihale gün ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı'nın teklif alma birimine elden teslim edilebilecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecek.