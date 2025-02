TÜBİSAD, Dijital Kapsayıcılık Taahhüdü ile Teknolojik Eğitim Projelerine Devam Ediyor

TÜBİSAD'ın Dijital Eğitim Hamlesi

TÜBİSAD, teknolojiye erişimde dezavantajlı bireyler ve bölgeler için fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat 2023’te gerçekleşen büyük depremler sonrasında, dernek üyeleri ve ekosistem paydaşlarının katkılarıyla hayata geçirilen Teknolojik Eğitim Konteynerleri (TEK) ve Teknolojik Eğitim Sınıfları (TES) projesi kapsamında, Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde 26 eğitim merkezi faaliyete geçti.

Kurulan Eğitim Merkezleri Hakkında

Hatay’da 14, Kahramanmaraş’ta 4, Gaziantep’te 4, Adıyaman, Kilis, Erzincan ve Osmaniye’de ise birer tane olmak üzere toplamda 26 TEK ve TES, teknolojiyle donatılmış olup, her biri ortalama 20 öğrenci kapasitesine sahiptir. Bu merkezler, öğrencilere teknoloji eğitimi vermenin ötesinde, farklı yaş gruplarına bilişim dersleri, sosyal aktiviteler, meslek edindirme kursları ve psikolojik destek sunarak "Dönüşümlü Eğitim Merkezi" olarak kullanılmaktadır.

Eğitim İçerikleri ve Destekler

TEK ve TES’lerde öğrencilere, robotik kodlama ve oyun tasarımı gibi eğitimler verilmektedir. 2023 yılında Hatay’daki desteklenen bir ortaokul ve bir lisede toplam 50 öğrenci için 112 saat boyunca oyun tasarımı eğitimi düzenlendi. Ayrıca, 150 çocuğun robotik kodlama eğitimi alabilmesi amacıyla Riders platformuna erişim sağlandı. Bilişim sektöründeki uzmanlar, TÜBİSAD üyeleriyle birlikte gönüllü mentorluk çalışmaları gerçekleştirdi.

Projenin Uluslararası Başarısı

TEK-TES projesi, afet bölgesinde sunduğu katkılar ile 2023 Stevie Ödülleri'nde "Organization of the Year – Non-Profit or Government Organizations – Small" kategorisinde Bronz ödül kazanarak uluslararası alanda da takdir topladı.

TÜBİSAD Başkanı'ndan Açıklamalar

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, deprem sonrası oluşan motivasyonla projeyi başlattıklarını belirtti. Şunları ifade etti: "Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmeye devam edeceğiz!" İki yıl önce yaşanan felaketin ardından, bölgede dijital kapsayıcılık ve nitelikli eğitim sağlamak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Tombalak, Türkiye genelinde daha fazla eğitim merkezi kurmayı ve insanlara fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.