TÜBİTAK, 6 Yeni Personel Alımı İlan Etti

TÜBİTAK Personel Alım İlanı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde yapılacak.

Başvuru Süreci

Yeni alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu internet sayfalarında da yer alacak.

Başvuru için son tarih 29 Ocak olup, adayların başvurularını TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvurular, buradan gerçekleştirilebilir.

Pozisyon ve Yerleşim

Alınacak 6 personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli ilindeki (Gebze) birimlerinde görev yapacak. Bu fırsat, bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.