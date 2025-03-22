TÜGİAD Ankara Şubesi'nden İftar Programı: Genç Girişimcilerin Geleceği Teminat Altında

TÜGİAD Ankara Şubesi İftar Programında Bir Araya Geldi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, Ramazan ayını kutlamak ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla Bilkent Otel'de anlamlı bir iftar programı düzenledi. Etkinliğe, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç gibi pek çok önemli isim katıldı.

Sivil Toplumun Önemi Vurgulandı

Programda konuşma yapan Aykut Çakmaklı, sivil toplum kuruluşlarının toplum gelişimindeki önemli rolüne dikkat çekti. Çakmaklı, TÜGİAD'ın 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla 60 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu yıl içinde Pekin ve Washington'da yeni temsilcilikler açacaklarını açıkladı. Çakmaklı, bu girişimlerin genç iş insanlarının küresel pazarlara erişimini artıracağını vurguladı.

Sürdürülebilir Büyüme ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Çakmaklı, Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için sürdürülebilir büyümenin yanı sıra, siyasi ve ekonomik istikrarın önemine inandıklarını ifade etti. TÜGİAD Kıvılcımları Eğitime Destek Fonu projesi ile imkanları kısıtlı gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaklarını belirtti. Ayrıca, Türk Kızılay Ankara Şubesi ile işbirliği yaparak 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Toplumsal Dayanışmanın Gücü

ATO Başkanı Gürsel Baran, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜGİAD'a Ankara'ya sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç ise, genç iş insanlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın önemini vurgulayarak, güçlü bir ekonominin ancak birlik ve beraberlik içinde bir toplumla mümkün olabileceğini belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, genç girişimcilerin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım olarak kaydedildi.