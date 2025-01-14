TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl içerisinde en iyi fotoğrafları seçmeyi amaçlayan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

TÜGİAD, genç ve dinamik iş insanlarının temsilcisi olarak, toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Yıldırım'ın bu etkinliğe katılımı, derneğin sosyal ve kültürel projelere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.