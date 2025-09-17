TÜİK: Haziran'da Büyükbaş 17,2 Milyon, Küçükbaş 58,2 Milyon

TÜİK verileri: Haziran sonu hayvan sayıları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17,2 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 58,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Büyükbaş detayları

Büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 189 bin oldu. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin olarak belirlendi.

Küçükbaş detayları

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda 58 milyon 206 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin olarak tespit edildi.