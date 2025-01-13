TÜİK, İnşaat Üretim Endeksi'ni İlk Kez 15 Ocak'ta Yayınlayacak

TÜİK, İnşaat Üretim Endeksi verilerini ilk kez 15 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:36
TÜİK, İnşaat Üretim Endeksi'ni İlk Kez 15 Ocak'ta Yayınlayacak

TÜİK, İnşaat Üretim Endeksi Verilerini 15 Ocak'ta Yayınlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), heyecanla beklenen "İnşaat Üretim Endeksi" verilerini ilk defa 15 Ocak tarihinde yayımlayacağını açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021 temel yıllı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

Bu yeni dönemle birlikte, aylık İnşaat Üretim Endeksi verileri 15 Ocak günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu önemli gelişme, inşaat sektöründeki üretim dinamiklerini daha iyi anlamak ve takip etmek için bir fırsat sunacak.

İlgili paydaşların ve sektör temsilcilerinin merakla beklediği bu veriler, ayrıca inşaat sektörünün genel durumu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapma imkânı sağlayacak.

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