TÜİK 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' Bültenini Yarına Duyurdu

TÜİK, girişimler ve bireylerin yapay zeka kullanımını içeren 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bültenini yarın saat 10.00'da yayımlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:38
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını bir arada sunan 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

Veri kaynakları ve kapsam

Açıklamada, girişimlerde yapay zeka kullanımına ilişkin göstergelerin 2021'den itibaren 'Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' kapsamında üretildiği aktarıldı.

16-74 yaş grubundaki bireylerin yapay zeka kullanımına yönelik göstergelerin ise ilk kez bu yıl 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' kapsamında derlendiği belirtildi.

Her iki araştırmada elde edilen veriler temel alınarak, girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını bir arada sunan 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteninin yarın 10.00'da yayımlanacağı kaydedildi.

