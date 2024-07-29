Tüketicinin Hakları Korunuyor: E-Ticaret Denetimlerinde Cezalar Artıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan E-Ticaret Firmalarına Cezalar

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yılın ilk yarısında yapılan denetimlerde, 42 firmadan 40'ının mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edildi ve bu firmalara toplamda yaklaşık 230 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Mesafeli Satış ve Tüketici Koruması

Bakanlığın yaptığı açıklamada, mesafeli satışların, tüketiciler için cazip bir alışveriş yöntemi olduğu vurgulandı. Ancak, tüketicilerin ürünleri fiziksel olarak görme ve kontrol etme imkanı olmaması nedeniyle istismar riskinin arttığı belirtildi. Bu nedenle, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve sözleşmeden cayma haklarının korunması gerektiği ifade edildi.

Tüketici Mağduriyetleri ve İncelemeler

Ayrıca, bu yıl içerisinde tüketicilerden gelen şikayetlerin artışı göz önünde bulundurularak, sipariş iptalleri, ürün teslim sürelerine uyulmaması gibi konular derinlemesine incelendi. Bakanlık, tespit edilen mağduriyetlere karşı gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Dolandırıcılık Suçlamaları

Denetimlerde, 7 firmanın faaliyetleri dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildi. Bu firmalarla ilgili 7 soruşturma raporu, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.