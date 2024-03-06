Tüm Türkiye'ye son 60 gün uyarısı! Evinde doğalgaz bağlı olanlar dikkat

Evlerde doğalgaz vazgeçilmez durumda. Doğalgaz fiyatlarına uzun süredir artış yok ama mayıs ayından itibaren her şey değişecek ve kombiler kapatılacak duruma gelecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ İÇİN KARAR VERİLDİ

Doğalgaz kullanımı 81 eyaletin tamamında yaygın olmaya devam ediyor, ancak satın alma güçleri azaldıkça faturalar insanların ceplerine ağır bir yük bindiriyor. Ancak bir yıldır hanelere yönelik ücretsiz doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024'te bitecek. Ücretsiz doğalgaz aboneliğinin sona ermesine iki ay kaldı. Bu tarihten itibaren konut sakinlerinin kombilerini kapatması gerekiyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Mart ayı itibarı ile konut müşterilerinin kullandığı gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadı. BOTAŞ son aylarda gazın satış fiyatına zam yapmadı.





Ancak 1 Mayıs'tan sonra bedava doğalgaz uygulaması sona erdiğinde fiyata 150TL eklenecek. Doğalgaz fiyatlarına 31 Mart yerel seçimleri sonrasında zam yapılacağı söyleniyor. Ücretsiz uygulama sona erdiğinde ve arttığında doğal gaz faturanız tam anlamıyla boşa gitmiş olacaktır. Vatandaşlar faturalarına ek ücret ödemeleri halinde artık doğalgazlı kombileri ateşleyemeyecek. Şu anda her haneye aylık 25 metreküp ücretsiz dağıtılıyor. Yürürlük tarihinden itibaren bir yıl boyunca toplam 5 milyar metreküp gaz bedelsiz verilecek.