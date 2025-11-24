TÜNAŞ ile KEPCO Arasında 'Nükleer Enerji İşbirliği' Mutabakatı

Türkiye ile Güney Kore nükleer alanda stratejik ortaklığa yöneliyor

Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer enerjide iş birliğine dair önemli bir adım atıldı. Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) ile Güney Kore’nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında 'Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, enerji alanını da içeren bir dizi iş birliği anlaşması liderlerin huzurunda imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptına TÜNAŞ CEO’su Necati Yamaç ile KEPCO CEO’su Dong-Cheol Kim imza koydu.

Anlaşma ile taraflar karşılıklı teknik veri, bilgi, deneyim ve know-how paylaşımları yapmayı ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Mutabakat kapsamında nükleer güç santrali projelerinin geliştirilmesi, teknoloji ve know-how paylaşımı, saha değerlendirmeleri, proje finansmanı ile insan kaynağının geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Lee Jae Myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmenin ardından liderlerimizin huzurunda TÜNAŞ ile KEPCO arasında ‘Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Bu anlaşma ile nükleer güç santrali projelerinin geliştirilmesinden teknoloji ve know-how paylaşımına, sahaların değerlendirilmesinden proje finansmanı ve insan kaynağının geliştirilmesine kadar birçok alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Köklü dostluğumuzu nükleer enerjideki stratejik ortaklıkla taçlandıracak bu anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Taraflar, bu mutabakatla nükleer alandaki iş birliğini derinleştirerek projelerin ilerlemesi ve teknoloji transferi konularında somut adımlar atmayı amaçlıyor.

