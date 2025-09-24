Tur İptalleri ve Cayma Hakkı İhlali Turizm Şirketlerine Milyonluk Ceza

Ticaret Bakanlığı Yaz Denetimlerinde 30 Firmaya 133 Milyon TL Ceza

SERHAT TUTAK - Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaz dönemi boyunca turizm sektörünü yakından takip ederek tüketici mağduriyetine yol açan uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 32 firma denetlendi; bunların 22'si paket tur, 10'u devre mülk sözleşmeleri nedeniyle incelemeye tabi tutuldu. Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 8 soruşturma raporu ise 11 firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Denetimler sonucunda, paket tur sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 21 firma hakkında yaklaşık 31 milyon lira, devre tatil sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 9 firma hakkında ise yaklaşık 102 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Böylece 30 firmaya toplam 133 milyon lira ceza kesildi.

Cayma Hakkı ve Tur İptallerinde Yoğun Şikayet

Denetim ve şikayet kayıtları, tüketicilerin en çok cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkı kullanıldıktan sonra bedel iadesi yapılmaması veya kesinti yapılarak iade edilmesi gibi sorunlardan şikayetçi olduğunu ortaya koydu. Paket tur alan tüketiciler ayrıca sözleşme fesihlerinde ya da firmalar tarafından yapılan iptallerde tur bedelini yasal süresi içinde alamama ve turların başlamasına birkaç gün kala katılımcı sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi gibi mağduriyetlerle karşılaştı.

Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Tanıtımlara Yaptırım

Reklam Kurulu da sektördeki reklam ve tanıtımları inceleyerek turizmle ilgili 24 dosyayı değerlendirdi. İncelemeler otel, pansiyon gibi turizm işletmeleri, seyahat acenteleri, çevrim içi platformlar, hava yolu firmaları ve araç kiralama şirketlerinde yoğunlaştı. Söz konusu dosyaların 21'i yaptırıma tabi tutuldu.

Kararlar doğrultusunda 8 dosya için idari para cezası ve durdurma cezası, 10 dosya için durdurma cezası, 3 dosya için ise erişim engeli kararı uygulandı. Kurulun sektöre uyguladığı idari para cezasının tutarı 5.077.455 lira olarak kayda geçti.

Reklam Kurulu gündemine gelen aykırılıklarda; herhangi bir işletme olmamasına rağmen tüketicilere turizm hizmeti sağlanıyormuş algısı oluşturulması, seyahat acentelerinin vaatlerinin yerine getirilmemesi ve kurasız hac gibi hukuka uygun olmayan faaliyetlere ilişkin yanıltıcı tanıtımlar ön plana çıktı.

Toparlamak gerekirse, yaz dönemi denetimleri sonucunda haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine yol açan turizm işletmelerine yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu.