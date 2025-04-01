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TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, boykot çağrılarını kınayarak, bunun ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:36
TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sosyal medyada yayılan boykot çağrılarına karşı önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, bu çağrıların yerli ve milli markalar ile küçük esnafı zor durumda bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrasında ortaya çıkan boykot çağrılarını kınadı. Özellikle 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan boykotun, ülke ekonomisini hedef aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bu çağrılarla Türkiye'deki farklı siyasi görüşlerden tüm esnafımız, üreticimiz ve işletmelerimiz hedef alınıyor. Milyonlarca insan, boykot yapılması istenilen o alışverişler sayesinde geçimini sağlıyor. Bu işletmelerimizin elektriği, suyu, çalışan ödemesi ve kirası var. Bu sebeple söz konusu çağrının karşısındayız. Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

Bingöl, duyarlı vatandaşların boykot yerine daha çok alışveriş yapmasını ve yerli markalara tam destek vermesini istedi. "İnanıyoruz ki bu çağrıyı milletimiz sağduyusuyla boşa çıkaracaktır" diyerek mesajını güçlendirdi.

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