TÜRES’ten uyarı: Masa, kuver ve servis menü fiyatlarına yansıtılmamalı

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, kaldırılan masa, kuver ve servis ücretlerinin işletmelerce menü fiyatlarına yansıtılmaması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:35
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlar altında ilave ücret alması yasaklandı.

Tüketiciler düzenlemeyi memnuniyetle karşılarken, sektör temsilcileri bu adımın menü fiyatlarına nasıl yansıyacağı konusunda endişe taşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, işletmelere net bir çağrı yöneltti.

İşletmelere çağrı: Zam bahanesi olmamalı

Bingöl, söz konusu ücretlerin son yıllarda ciddi müşteri tepkisine yol açtığını belirterek, "Bu ücretler müşteri tepkisine yol açıyordu" dedi. Bingöl, uygulamaların eskiden sınırlı sayıda restoranda görüldüğünü ancak son yıllarda önemli ölçüde arttığını, bazı işletmelerin sandalyeye oturulduğu anda ücret almaya başladığını aktardı. Bu uygulamaların restoranlarda %30’lara varan iş düşüşlerine neden olduğunu ve müşterilerde adını koyamadıkları bir protesto oluşturduğunu söyledi.

Bingöl, ücretlerin kaldırılmasını sektör açısından olumlu bulduğunu ancak asıl dikkat edilmesi gereken noktanın menü fiyatları olduğunu vurguladı: "Bu ücretler kalktı ama bunun yerine menülere zam yapılmamalı. İşletmeler bu bedelleri farklı kalemler altında menü fiyatlarına yansıtmaya çalışmamalı. Bunun yerine sürümden kazanmayı denemeliler."

Kültür, şikâyetler ve denetimde tüketicinin rolü

Başkan Bingöl, masa, kuver ve servis ücretlerinin dünya genelinde uygulandığını ancak Türkiye’de bu uygulamaların kabul görmediğini belirterek, "Bizim geleneğimizde bahşiş memnuniyete dayalıdır. Ancak servis ücretlerinde memnun kalınsa da kalınmasa da yüzde 20’ye varan bedeller alınıyordu" ifadelerini kullandı. Kuverin restorandan restorana değişen ikramlar olduğunu, masa ücretinin daha çok lüks restoranlarda alınan oturma bedeli niteliğinde olduğunu, servis ücretinin ise zorunlu bahşiş gibi algılandığını söyledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimde en etkili aktörün tüketici olacağını kaydeden Bingöl, "Menülerde ya da fişlerde farklı adlar altında bu bedelleri gören tüketiciler tepkisini göstermeli. En etkili denetçi müşteridir" çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları