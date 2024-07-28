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Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time Dergisi'nin En İyi 100 Listesine Girdi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Time dergisinin en iyi 100 yer listesine girdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:26
Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time Dergisi'nin En İyi 100 Listesine Girdi

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time Dergisi'nin En İyi 100 Listesine Girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Time dergisi tarafından hazırlanan "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesine girmesini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Açıklamaları

Uraloğlu, Ankara'dan 19 Nisan 2024'te ilk seferini gerçekleştiren bu ekspresin, bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seyahatseverler için alternatif bir seçenek olarak sunduğumuz Turistik Diyarbakır Ekspresi, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır güzergahında, 180 kişilik kapasiteye sahip 6 yataklı ve yemekli vagonlarla hizmet veriyor."

Dünyanın En Güzel Rotalarından Biri

Time dergisinin özel sayısında ekspresin, "Yeni bir gezi treni servisi" olarak tanımlandığı belirtilirken, yolcuları Anadolu bozkırlarından Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıdığı vurgulandı. Uraloğlu ayrıca, bu trenin sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünya genelinde önemli bir turizm elçisi olduğunu ifade etti.

Yolculara Unutulmaz Bir Deneyim

19 Nisan-16 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapan ekspresin, 729 yolcuya eşsiz bir seyahat deneyimi sunduğunu söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiği illerin tarihi ve kültürel değerlerini ve doğa manzaralarını görme fırsatı sunarak, bölge ekonomisine yardımcı oluyoruz."

Turistik Diyarbakır Ekspresi, hem yerli vatandaşlar hem de yurtdışından gelen misafirler için Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonunu yansıtan bir etkinlik olma özelliği taşıyor.

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