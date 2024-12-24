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Turistik Doğu Ekspresi'nin İlk Seferi Erzincan'a Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferinde Erzincan'a ulaştı ve yolcuları coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:22
Turistik Doğu Ekspresi'nin İlk Seferi Erzincan'a Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi Sezonu Açtı

Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 1365 kilometrelik yolculuğuna başladı. Sezonun ilk seferine çıkarak, tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan tren, yaklaşık 18 saatlik bir yolculuğun ardından Erzincan'a ulaşarak buradaki coşkulu bir karşılama töreniyle karşılandı.

Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, trenin yolculuğu esnasında yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun en müstesna yerinde 3 saatlik molalarımız olacak. Yolcularımız, Erzincan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini doyasıya ziyaret edecekler. Bu rotadan toplamda 12 bin vatandaşın faydalanacağını öngörüyoruz," dedi.

Sevinç ve Coşku Dolu Yolculuk

Yolcuları karşılayan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, tren garında gül takdim ederek misafirperverlik örneği sergiledi. Yolculardan Sevda Kaya, "Çocukluğumdan beri hayalimdi Doğu Ekspresi. İlk kez katılıyorum ve bu deneyim bana çok şey kattı," diyerek hissettiklerini paylaştı. Kaya, bu süreçte eğlenceli anlar yaşadıklarını belirtti.

Yerel Lezzetler ve Eğlencelerle Dolu Bir Karşılama

Karşılama töreninin ardından yolculara, tren garındaki stantlarda yöresel ürünler ikram edildi. Ayrıca halk oyunları gösterileri ve halaylar ile eğlenceli anlar yaşandı. Mola verilen yerde, yolcular kentin tarihi ve turistik alanlarını gezme imkanı bulacak.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu...

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu...

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

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