Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem Semineri DEİK'te Gerçekleşti

DEİK'te Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerine Dair Seminer Düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "100 Milyar Dolar Ticaret Hacmi Hedefine Doğru: Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem" semineri, Sarıyer'deki DEİK binasında gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir gibi önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair önemli konular ele alındı.

100 Milyar Dolar Hedefi Gerçekçi Mi?

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurguladı. "Sınırlı sayıda ülke bu ihracatı gerçekleştirse bile, benzer üretim ve imalat kabiliyeti olan ülkeler aynı rakamlara ulaşabiliyor," diyen Tuzcu, Türkiye'nin 3,2 trilyon dolarlık Amerikan ithalat pazarındaki payının artırılabileceğine dikkat çekti.

Amerika ile Stratejik İşbirliği Fırsatları

Tuzcu, Türkiye'nin Amerikan pazarında iyi bir yatırımcı konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin Beyaz Listeye girdiğini ve düşük tarife uygulanan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin herhangi bir ticari risk oluşturmadığını da vurguladı.

DEİK Başkanı Olpak'ın Değerlendirmeleri

DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD'nin 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yalnızca sembolik değil, aynı zamanda stratejik bir hedef olduğunu kaydetti. Olpak, Türkiye'nin enerji, savunma sanayii ve dijital teknolojilerde işbirliği alanlarında önemli fırsatların mevcut olduğunu ifade etti.

TAİK Başkanı Özyeğin'den Önemli Açıklamalar

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türk şirketlerinin Amerika'daki yüksek katma değerli yatırımlarıyla iki ülke arasında stratejik bir ortaklık zemini oluşturduğunu belirtti. Türkiye-ABD ticaretinin, güncel verilerle 45 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Özyeğin, önümüzdeki süreçte ekonomik ilişkilerin daha da derinleşeceğine inandıklarını ifade etti.

Gelecek Etkinlikler

Toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. 22-24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Türkiye Yatırım Konferansı (TRICON) ve 22-23 Ekim'de Amerikan Türk Konferansı (ATC) düzenlenecek. Ayrıca, 10-12 Kasım tarihlerinde GO! GLOBAL Türkiye etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik sonunda, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir moderatörlüğünde, Bakan Tuzcu ile Türk-Amerikan ticari ve ekonomik ilişkileri üzerine bir panel düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), "100 Milyar Dolar Ticaret Hacmi Hedefine Doğru: Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem" seminerinde Türk iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Sarıyer'deki DEİK binasında düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), "100 Milyar Dolar Ticaret Hacmi Hedefine Doğru: Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem" seminerinde Türk iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Sarıyer'deki DEİK binasında düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.