Türk boğazlarından geçiş ücretlerinde büyük artış! 1 Temmuz’da yeni tarife başlıyor

Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz itibariyle başlıyor

Türkiye’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler için önemli bir duyuru yaptı. Bakan Uraloğlu, 1 Temmuz itibariyle uygulanacak yeni tarife güncellemesi ile gemi geçiş ücretlerinde büyük bir artış olacağını bildirdi.



Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemiler için Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretler, 1 Temmuz’dan itibaren 5,07 dolar olarak uygulanacak. Bu, 2022 yılı öncesine göre ücretlerin 6,3 katına çıkması anlamına geliyor.

Uraloğlu, bu güncelleme ile devlet hazinesine döviz girişinin artırılacağını belirtti.