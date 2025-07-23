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Türk Eximbank’dan Yeşil Dönüşüm İçin İhracatçılara Destek Kredisi

Türk Eximbank, ihracatçıların yeşil dönüşüm projelerine kredi desteği sağlamak için uluslararası anlaşmalar imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 12:13
Türk Eximbank’dan Yeşil Dönüşüm İçin İhracatçılara Destek Kredisi

Tamamı Yeşil Dönüşüm İçin İhracatçılara Kredi Desteği

Türk Eximbank, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile toplamda 1,285 milyar avro ve dolar tutarındaki iki kredi anlaşması imzalandı.

1 Milyar Avrodan Fazla Kaynak

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan anlaşma doğrultusunda, Türk Eximbank, ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarını finanse etmek üzere 1 milyar avro kaynak sağlayacak. Başvuru limiti için en az 10 milyon avro belirlenirken, her firmanın kullanabileceği azami kredi tutarı 20 milyon avro olarak belirlendi.

Çevreci Projeler İçin Destek

Kredinin kapsamı, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan ekipmanlarını alımına, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına yönelik projelere destek vermektedir. Özellikle, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) dahilindeki sektörlerde yatırım yapan firmalar bu kredi imkanından faydalanabilecek.

Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'nın Katkısı

Ayrıca, Türk Eximbank’ın Asya Altyapı ve Yatırım Bankası garantisiyle geçen yıl sağladığı 285,7 milyon dolar tutarındaki kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelen ihracatçılara destek sunmakta. KOBİ'ler için 10 milyon dolar, KOBİ dışı firmalar için ise 30 milyon dolar başvuru limiti bulunmaktadır.

Kredi Başvuruları Devam Ediyor

2023 yılının ilk yarısında bu kaynaklardan 250 milyon dolar tutarında kredi ihracatçılara kullandırılırken, başvurular halen devam etmektedir. Her iki kredi programının detayları ve başvuru koşullarına Türk Eximbank’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Türk Eximbank, ihracatçıların çevreci ve sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek amacıyla...

Türk Eximbank, ihracatçıların çevreci ve sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek amacıyla uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Türk Eximbank, bu kapsamda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 2024 yılında 2 farklı kredi anlaşmasına imza attı.

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