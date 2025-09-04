DOLAR
Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank Arasında Finansman Anlaşması

Türk Eximbank, Saudi Exim Bank ile ihracatçılara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman sağlayacak stratejik bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:53
Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank Arasında Finansman Anlaşması

Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank arasında finansman anlaşması

Türk Eximbanktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, Suudi Arabistan'ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile ticaret hacmini artırmak ve ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak amacıyla bir finansman anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın kapsamı ve koşulları

Söz konusu anlaşma kapsamında ihracatçı firmalara, Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ihtiyaçları için uygun koşullarda finansman imkanı sunuluyor. İhracatçılara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman desteği sağlanacak.

Hedeflenen sektörler

Finansman olanaklarının özellikle sanayi, tekstil, makine, kimya ve gıda gibi ihracat odaklı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Stratejik faydalar

Anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, Türk firmalarının dış ticarette rekabet gücünün artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması açısından stratejik önem taşıyor.

İhracatçılara sağlanan avantajlar

Bu anlaşma sayesinde ihracatçılar, üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde ve yarı mamul tedariklerini uygun maliyetlerle finansman ederek gerçekleştirebilecek ve dış ticaret faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürebilecekler.

