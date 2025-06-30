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Türk Eximbank ve AFC Arasındaki İşbirliği Afrika Projelerini Destekliyor

Türk Eximbank ve AFC, Afrika'daki proje finansmanında iş birliği yaparak sürdürülebilir ve enerji odaklı projelere destek veriyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:40
Türk Eximbank ve AFC Arasındaki İşbirliği Afrika Projelerini Destekliyor

Türk Eximbank ve AFC'den Afrika'ya Destek

Türkiye-Afrika Günü etkinliği kapsamında, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve Afrika Finans Kurumu (AFC) Başkanı Samaila Zubairu, iki kuruluşun işbirliği hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin ana teması, "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" idi.

Stratejik Ortaklığın Önemi

Güney, Türk Eximbank ve AFC arasındaki stratejik ortaklığın amacını şu sözlerle ifade etti: "Afrika'ya yönelik stratejik bir açılımımız var. Ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için çabalarımız sürüyor." Bu iş birliğiyle daha fazla projeyi destekleyerek Türk iş insanlarının Afrika'daki yatırımlarını artırmayı planlıyorlar.

Sürdürülebilir Projelere Öncelik

Güney, özellikle enerji ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik verileceklerini vurgulayarak, "Toplumun yararına olan projeleri destekliyoruz" dedi. Ayrıca, 2010'dan sonra Afrika'daki proje finansmanına verilen önemin arttığını belirten Güney, şu ana kadar 1,5 milyar dolarlık kaynak aktarımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AFC'nin Perspektifi

AFC Başkanı Zubairu, işbirliğine çok olumlu baktıklarını belirtti. "Türkiye'nin iş dünyasına doğrudan erişim sağlamak bizim için önemli. Türk müteahhitlerinin güçlü uygulama kapasitesi ile piyasa uzmanlarımız bir araya geliyor" dedi. Zubairu, sürdürülebilir ve yeşil uygulamalara öncelik verdiklerini, özellikle yeşil bakır projeleri ile enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek Projeleri

Zubairu, madencilik ve ulaştırmanın öne çıkan sektörler arasında yer aldığını belirterek, çok sayıda projenin sürdürüldüğünü bildirdi. "Daha az karbon tüketen uygulamalarımız var. Bu alanda geniş bir portföyümüz mevcut" diyerek sürdürülebilir projelere verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu...

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" ana temasıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında AFC Başkanı Samaila Zubairu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu...

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" ana temasıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında AFC Başkanı Samaila Zubairu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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