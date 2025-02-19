Türk Fındığı Hindistan'da MEWA India Etkinliğinde Tanıtıldı

Türk fındığı, Hindistan'daki MEWA India etkinliğinde tanıtıldı ve 2024 için önemli ihracat hedefleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:14
Türk Fındığı Hindistan'da MEWA India Etkinliğinde Tanıtıldı

Türk Fındığı Hindistan'da Tanıtıldı

Türk fındığı, Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen MEWA India etkinliğinde büyük bir ilgiyle tanıtıldı. Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Hindistan'a yüzde 24'lük bir artışla 909 ton fındık ihraç edilmesi planlanıyor ve bu pozitif trendin sürdürülmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Desteği ile Tanıtım Projesi

Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından yürütülen tanıtım projesi kapsamında, MEWA India etkinliğine katılım sağlandı.

Fuar Bölümünde Ziyaretçilere İkramlar

Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) tarafından organize edilen etkinlikte, fuar bölümünde açılan stantta katılımcılara kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme ürünleri ikram edildi. Ayrıca, Türk fındığının sağlığa olan yararlarını vurgulayan tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Panel Konuşmaları ve Bilgilendirmeler

Etkinlik kapsamında, KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atik’in konuşmacı olarak katıldığı panellerde, Türkiye'deki fındık üretimi ve ihracatına dair kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Bu sayede Türk fındığının uluslararası alanda daha fazla tanınması hedefleniyor.

Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı...

Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı.

Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı...

Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı.

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