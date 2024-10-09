Türk Hava Yolları 2024 Ocak-Eylül Döneminde 65,1 Milyon Yolcu Taşıdı

Türk Hava Yolları'nın Yolcu Sayısında Önemli Artış

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın Ocak-Eylül döneminde taşıdığı yolcu sayısını %1,8 artırarak 65,1 milyon seviyesine ulaştı. 2023 yılı aynı döneminde, toplam yolcu sayısı 63,9 milyon olarak kaydedilmişti.

Dış Hatlarda Yolcu Doluluğu Ne Durumda?

İlgili dönem içerisinde dış hat yolcu doluluğu %81,8 olurken, yurt içi yolcu doluluğu %87 olarak gerçekleşti. THY'nin Ocak-Eylül 2024 dönemine dair bildirdiği verilere göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı 22,4 milyon'dan 23,9 milyon'a yükselerek %6,7 artış gösterdi.

Eylül Ayı Performansı

THY'nin Eylül 2024 dönemindeki toplam yolcu sayısı 7,7 milyon olarak belirlenirken, bu rakam 2023 yılında 7,9 milyon seviyesindeydi. Eylül'de dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Eylül 2023'teki 2,66 milyon'dan 2,74 milyon'a çıkarak %3,1 arttı.

Arz Edilen Koltuk Kilometreleri ve Kargo Taşımacılığı

THY, Ocak - Eylül 2023 döneminde 176 milyar arz edilen koltuk kilometre (AKK) sunarken, 2024 yılında bu rakam %8,4 artışla 190,8 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta miktarı ise 1,2 milyon ton'dan, %26,5 artış ile 1,5 milyon tona çıktı.

Uçak Filosu Gelişimi

Eylül ayı itibarıyla THY’nin filodaki uçak sayısı 467 olarak bildirildi. Bu durum, şirketin hava trafiğindeki artışa yanıt verme kapasitesini artırmakta önemli bir rol oynuyor.