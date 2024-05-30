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Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL’ye yaklaştı

Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda elde ettiği verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL’ye çıktı.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:59
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL’ye yaklaştı

Türk-İş, Mayıs ayına dair Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre, açlık sınırının asgari ücreti bin 967 TL aştığı ve 18 bin 969 TL’ye yükseldiği görülüyor.

Araştırmada ortaya konulan sonuçlara göre gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçlar için yapılan aylık harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 TL'den 61 bin 788,99 TL'ye yükseldi.

Araştırmada elde edilen bir diğer veri ise bekar bir kişinin aylık ‘yaşam maliyeti’ ise 24 bin 609 TL olarak açıklandı.

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