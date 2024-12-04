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Türk Otomotiv Sektörünün Kasım Ayı İhracatı 3,2 Milyar Doları Aştı

Kasım ayında Türk otomotiv sektörü 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi, Avrupa Birliği en büyük pazar oldu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:37
Türk Otomotiv Sektörünün Kasım Ayı İhracatı 3,2 Milyar Doları Aştı

Türk Otomotiv İhracatı Yüzde 2,3 Artış Gösterdi

Türk otomotiv sektörü temsilcileri, kasım ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamalara göre, otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artış göstererek 3 milyar 241 milyon dolara ulaştı.

Yıllık Toplam Dış Satımda Büyük Artış

Aylık bazda ülke ihracatında ilk sırada bulunan otomotiv endüstrisinin, ocak-kasım dönemindeki toplam dış satımı ise yüzde 6 artışla 33 milyar 732 milyon dolar olarak kaydedildi.

Alt Gruplarda Dikkat Çeken Rakamlar

Kasım ayında sektörün alt ürün gruplarının ihracatı şu şekilde gerçekleşti:

  • Tedarik endüstrisi: 1 milyar 326 milyon dolar
  • Binek otomobil: 1 milyar 139 milyon dolar
  • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar: 394 milyon dolar
  • Otobüs-minibüs-midibüs: 236 milyon dolar
  • Çekiciler: 90 milyon dolar

En Fazla İhracat Almanya'ya Yapıldı

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken; Fransa'ya yüzde 16, Romanya'ya yüzde 65, ABD'ye yüzde 17 ve İspanya'ya yüzde 34 ihracat artışı kaydedildi.

Fransa İle İhracat Rakamlarda Öne Çıktı

Kasım ayında Fransa, yüzde 33 artış ile 393 milyon dolar ihracatla en fazla dış satım kaydeden ülke oldu. Almanya’ya 393 milyon dolar, İtalya’ya ise 360 milyon dolar ihracat yapıldı.

AB Ülkeleri Önemli Pazar

Ülke grubunda yüzde 72,4 payla ilk sırada yer alan Avrupa Birliği'ne dış satım, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 9 artışla 2 milyar 333 milyon dolar olarak kaydedildi.

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