Türk Savunma Sanayi Firmaları Berlin'de Öğrencilerle Buluştu

Türk savunma sanayi firmaları, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlikte Türk öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen "6. Berlin Öğrenci Buluşması" etkinliğinde, ASELSAN, HAVELSAN, MKE, ROKETSAN, STM, TEI ve TUSAŞ gibi önde gelen firmalar tanıtım stantlarıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, burada yaptığı "Milli Yetkinlik Hamlesi" konulu sunumda, değişen savaş ortamında teknoloji üretiminin önemine dikkat çekti. Karataş, "Geleceği imar etmek istiyorsak gençleri inşa etmek zorundayız" diyerek gençlerin eğitimine vurgu yaptı.

Türk savunma sanayisinin, 3 bin 500 şirketten oluştuğunu belirten Karataş, bu sektörün Türk sanayisini geliştirdiğini ve ihracatla ekonomiye önemli katkılar sağladığını açıkladı. Ayrıca, savunma sanayi projelerinin çok sayıda insan yetiştirdiğini dile getirdi. Karataş, "Şu anda Türk savunma sanayisinde yaş ortalaması 33-34. Dünyada büyük savunma sanayi firmalarında bu ortalama genelde 50 civarındadır" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karataş, Türkiye'nin jeopolitik konumunun savunma sanayisini güçlendirdiğini ve ülkenin, silahlı çatışmaların dışında kalabildiğini ifade etti. Hedeflerinin, 2028 yılına kadar savunma sanayisinde çalışan sayısını 92 binden 158 bine çıkarmak olduğunu bildirdi.

Etkinliğin açılışında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da konuşma yaptı. Turan, Türk öğrencilerin ülkelerinin aydınlık yarınları olduğunu vurgulayarak, eğitimlerinin sadece kişisel kariyerleri için değil, Türkiye'nin gelişimi için de büyük önem taşıdığını söyledi. Öğrencilere bilgiye ulaşma ve paylaşma adına verdikleri uğraşın kıymetli olduğunun altını çizdi.

Bu tür buluşmalar, Türk savunma sanayisinin geleceği için gençlerin önemini ortaya koyuyor ve yeni nesil teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlıyor.

Türk savunma sanayi şirketleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkede yaşayan Türk öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada öğrencilere ve akademisyenlere "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yaptı.

Türk savunma sanayi şirketleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkede yaşayan Türk öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada öğrencilere ve akademisyenlere "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yaptı.