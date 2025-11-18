Türk Telekom, girişimci kadınlara dijital destek ve 2 milyon TL hibe

Türk Telekom, girişimci kadınların dijital yolculuğuna destek veriyor

Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında, kadınların dijital ekosistemde güçlenmesini hedefleyen programın hibe değerlendirme sürecine geçtiğini duyurdu. Şirket, proje ile 81 ilde 15 bin kadına ulaşmayı amaçlıyor.

Proje ortakları ve hedefler

Türk Telekom'un 19 Kasım "Dünya Girişimci Kadınlar Günü" öncesinde açıkladığı projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile iş birliği yürütülüyor. 2025 programı kapsamında mentörlük sürecinin tamamlandığı ve şimdi hibe değerlendirme aşamasına geçildiği belirtildi.

Mentörlük ve eğitim programı

Açıklamaya göre, proje kapsamında 18 yaş ve üzeri katılımcılar arasından, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış girişimci kadınlar arasından seçilen 40 girişimci, iki hafta süren mentörlük desteği aldı. Mentörlük sürecinde verilen uygulamalı eğitimler arasında hedef kitle belirleme, görsel ve yazılı içerik üretimi, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrimiçi reklam kampanyaları oluşturma, çevrimiçi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi yer aldı.

Hibe değerlendirme ve destek miktarı

Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimciye toplam 2 milyon TL iş geliştirme hibesi verilecek. Proje ile 2019 yılından bu yana teknolojiye erişimi kısıtlı veya dijital dünyaya adım atma desteğine ihtiyaç duyan 40 bin girişimci kadına ulaşıldığı aktarıldı.

Türk Telekom'dan değerlendirme

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu konuya ilişkin şunları söyledi: "Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket olarak, teknolojinin toplumsal gelişim için taşıdığı dönüştürücü güce inanıyor, hayata geçirdiğimiz ‘Türkiye’ye Değer’ projelerle, kadınların dijital ekosistemde daha güçlü bir şekilde yer almasını önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle 2019’dan bu yana binlerce girişimci kadına dijital becerilerini geliştirmeleri, markalarını büyütmeleri ve işlerini geleceğe taşımaları için hem eğitim hem de rehberlik sağlıyoruz. ‘Dünya Girişimci Kadınlar Günü’nü kutladığımız bugünde, projenin hibe programının, kadınların dijital dünyada kendi başarı hikâyelerini yazmaları için yeni bir kapı açmalarına olanak tanımasını diliyoruz. Daha fazla kadının hayallerini gerçeğe dönüştürmesine destek olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

TÜRK TELEKOM KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ ARİF SANCAKTAROĞLU