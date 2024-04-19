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Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Cep telefonu kullanıcılarına müjde! Cep telefonu bağlantınızı değiştirirseniz veya bakiyenizi unutursanız paranız iade edilir. Turkcell abonelerine yönelik bu uygulamada para iadesinin nasıl alınacağına dair detayları öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 22:07
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, cep telefonu kullanıcıları arasında önemli bir ilerleme kaydedildiği, cep telefonu hattını değiştirip unutanlara veya hattında hâlâ kredi bulunanlara para iadesi fırsatının sunulduğu belirtildi. Bu duyuru cep telefonu kullanan herkes içindir. İşte ayrıntılar ve para iadesi istiyorsanız ne yapmanız gerektiği..

Turkcell iade prosedürü ve detayları

Türkiye'nin en büyük cep telefonu şirketlerinden Turkcell, milyonlarca müşterisi için bir duyuru yaptı, Turkcell tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların bağlantılarını iptal ettikten sonra hesaplarında kalmış olan TL’leri 2 yıl içerisinde 'Alacak Sorgulama' ve/veya 'TL İade Talep' linkinden sorgulama yaparak talepte bulunabilecekler belirtildi.

"Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları da benzer fırsatlara sahip"

Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı

Bu kapsamda benzer fırsatların sadece Turkcell'e değil, Vodafone ile Türk Telekom kullanıcılarına da sunulduğu, Vodafone'un çeşitli nedenlerle abonelikleri iptal edilen ön ödemeli abonelerin hesap bakiyelerinin iadesini teklif ettiği açıklandı. İptal tarihi itibariyle 24 ay içinde kayıt olan abonelere para iadesi yapılacağı belirtiliyor. İade talebinde bulunmayan aboneler için kalan bakiye 24 ay süreyle tutulacak ve gerekirse bağlantının Vodafone'a aktarılması için abonenin hesabına otomatik olarak aktarılacaktır.

Ancak mobil bağlantısını değiştiren ve kredisini unutan kullanıcıların geriye dönük bir sınırlama süresi olduğundan ve kredilerin en fazla 24 ay iade edileceğinden talepte bulunmalarının önemli olduğunu önemle belirtiriz. 24 ay içerisinde, bu süre içerisinde talepte bulunulması halinde ise 15 gün içerisinde iadenin yapılacağı belirtiliyor.

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