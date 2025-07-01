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Türk ve Fransız Şirketlerden Ergimiş Tuz Reaktörü Geliştirme Anlaşması

ThorAtom ve NAAREA, ergimiş tuz reaktörü teknolojisi için stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:23
Türk ve Fransız Şirketlerden Ergimiş Tuz Reaktörü Geliştirme Anlaşması

Türk ve Fransız Şirketlerden Ergimiş Tuz Reaktörü Geliştirme Anlaşması

Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom, sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız NAAREA ile ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde İmzalandı

ThorAtom ve NAAREA arasındaki anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) sırasında gerçekleştirildi.

Stratejik İşbirliği ve Hedefler

Bu anlaşma, temiz, güvenilir ve ölçeklenebilir yeni nesil nükleer enerji çözümlerinin yaygınlaştırılması açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor. İmza törenine, ThorAtom'un bağlı bulunduğu FİGES Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt ve NAAREA Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Luc Alexandre katıldı.

İşbirliği çerçevesinde, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde küçük modüler reaktör (SMR) ölçeğinde ergimiş tuz reaktörlerinin üretimi hedefleniyor. Bu reaktörlerin, elektrik, ısı ve hidrojen üretimi gibi çeşitli alanlarda uygun maliyetli ve kesintisiz enerji sağlaması amaçlanıyor.

Gelecek Vizyonu

Tarık Öğüt, yaptığı açıklamada, ergimiş tuz reaktörlerinin ve yakıt konusunun ThorAtom'un öncelikli alanları arasında yer aldığını belirtti. Türkiye ve EMEA bölgesinde bu reaktörlerin üretimine yönelik çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Öğüt, "Bu işbirliği bunun başlangıcıdır," dedi.

Jean-Luc Alexandre de, ortaklık anlaşmasını imzalamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, NAAREA'nın dünya pazarına açılma konusunda güçlü hedeflere sahip olduğunu söyledi. Alexandre, "Ergimiş tuz reaktörlerini daha hızlı geliştirmek ve yakıt döngüsü üzerinde çalışmak istiyoruz. Dünyayı karbondan arındırmak için doğru ortaklığa sahip olduğumuza inanıyorum," şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi devaö ediyor. Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA, ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla stratejik işbirliğine imza attı. Törene ThorAtom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt (solda) ile NAAREA Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Luc Alexandre (sağda) da katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi devaö ediyor. Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA, ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla stratejik işbirliğine imza attı. Törene ThorAtom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt (solda) ile NAAREA Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Luc Alexandre (sağda) da katıldı.

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