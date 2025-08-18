Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi

Türk yapımı sıcak hava balonlarına 11 ülkeden talep: 42 balon ihraç edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk yapımı sıcak hava balonlarına bu yıl itibarıyla 11 ülkeden talep geldiğini açıklayarak, Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildiğini bildirdi.

Sertifikasyon ve ilk ihracat

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda yürütüldüğünü vurguladı. Türk firması tarafından üretilen sıcak hava balonları, 2019 yılında tip sertifikası alarak resmi tescilini tamamladı.

Uraloğlu, bu ürünün HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye'de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu belirtti ve ilk ihracatın 2020 yılında Ruanda'ya gerçekleştirildiğini anımsattı.

Uluslararası kabul ve ihracat detayları

Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce kabul gördüğünü aktaran Uraloğlu, 2022'de Brezilya ve 2023'te Meksika sivil havacılık otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini söyledi. Kapadokya'da her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğuna dikkat çekti.

Uraloğlu'nun ifadeleriyle, 'Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık.' İhracat dağılımında en çok satış yapılan ülke Mısır oldu; Mısır'a 23 balon gönderildi.

Sektörün büyümesi ve insan kaynağı

Sıcak hava balonculuğu sektörünün büyümeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, bu yılın temmuz ayı itibarıyla balon işletmesi sayısının 71'e ulaştığını bildirdi. Balon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503'e yükseldiğini kaydetti.

Uraloğlu ayrıca temmuz ayı itibarıyla taşınan yolcu sayısının yüzde 7 artışla 502.820'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını vurguladı. Türkiye'deki 6 pilot okulunda balon pilotu eğitimi verildiğini ve bugün toplam 703 balon pilotunun bulunduğunu söyledi; nitelikli insan kaynağının sektörün en önemli gücü olduğuna dikkat çekti.

