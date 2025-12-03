Türk Zeytinyağı San Francisco'da İlgi Topladı: Ali Zihnioğlu'ndan Tadım Eğitimi

Ali Zihnioğlu, San Francisco'da düzenlenen tadım panelinde Amerikalılara zeytinyağı tadım teknikleri ve kalite sınıflandırmasını öğretti; Hermus TasteAtlas'ta 6. seçildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:16
Türk Zeytinyağı San Francisco'da İlgi Topladı: Ali Zihnioğlu'ndan Tadım Eğitimi

Türk zeytinyağı San Francisco'da ilgi gördü

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde üretim yapan Hermus Zeytinyağlarının sahibi iş insanı Ali Zihnioğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde zeytinyağı tadım tekniklerini anlattı. Etkinlik, Alpine Hills Tenis Kulübü tarafından düzenlenen panel kapsamında gerçekleşti.

Panelde uygulamalı eğitim

Panelde zeytinyağında tadım teknikleri, duyusal analiz yöntemleri ve kalite sınıflandırmaları üzerine uygulamalı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara zeytinyağının kaliteli ve hatalı özelliklerinin nasıl ayırt edileceği gösterildi.

Uluslararası isim eşlik etti

Etkinlikte, zeytinyağı alanında 'godfather of olive oil' olarak tanınan Prof. Dr. Paul Vossen de hazır bulundu. Vossen'in ABD'de tadım jürilerinin başkanlığını yaptığı ve çok sayıda kitap ile yayına imza attığı belirtildi.

Zihnioğlu'nun değerlendirmesi

Ali Zihnioğlu, paneli değerlendirirken şunları söyledi: 'Amerikalılara 'iyi zeytinyağı nasıl olur?' sorusunun cevabını anlattık. Prof. Dr. Paul Vossen ile birlikte kapsamlı bir tadım gerçekleştirdik. Panel 40 kişinin ücret ödeyerek katıldığı, yoğun ilgi gören bir etkinlik oldu.'

Hermus'un uluslararası başarısı

Hermus Zeytinyağları, geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas tarafından 'dünyanın en iyi 6. zeytinyağı' seçilerek Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandırmıştı.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde