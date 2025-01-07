TürkAkım ile 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Taşındı

TürkAkım'dan 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Akışı

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplamda 104,1 milyar metreküp gaz taşındı. Bu akışın yaklaşık 44,4 milyar metreküpü Türkiye'ye, 59,8 milyar metreküpü ise Avrupa'ya gerçekleştirildi.

Rusya'nın doğal gaz rezervlerini Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırma misyonunu üstlenen bu proje, Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa boru hatlarının kapatılması sonrasında Avrupa için önemli bir geçiş güzergahı haline geldi.

TürkAkım Projesinin Teknik Detayları

TürkAkım projesi, Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyuruldu. Projenin imzaları ise 10 Ekim 2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak arasında atıldı. TürkAkım, Rusya'nın Anapa şehrinden Türkiye'nin Kıyıköy bölgesine kadar uzanan 930'ar kilometre uzunluğunda iki deniz hattından ve 142 ile 70 kilometre uzunluğunda iki kara hattından oluşmaktadır.

Projenin resmi açılışı ise 8 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi.

TürkAkım, toplamda 31,50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip. İlk hat Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat Avrupa’ya gaz aktarmaktadır. BOTAŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ projenin yürütücüsü konumundadır.

TürkAkım aracılığıyla 2020-2024 döneminde taşınan gaz miktarları ise şu şekildedir:

Türkiye: 2020 - 7.564.734.117 m³, 2021 - 10.611.878.817 m³, 2022 - 8.639.555.348 m³, 2023 - 8.603.065.202 m³, 2024 - 8.936.830.164 m³.

2020 - 7.564.734.117 m³, 2021 - 10.611.878.817 m³, 2022 - 8.639.555.348 m³, 2023 - 8.603.065.202 m³, 2024 - 8.936.830.164 m³. Avrupa: 2020 - 5.806.259.268 m³, 2021 - 12.261.820.359 m³, 2022 - 12.513.073.072 m³, 2023 - 13.127.277.798 m³, 2024 - 16.055.576.842 m³.

Böylece toplamda Türkiye’ye 44.356.063.648 m³ ve Avrupa’ya 59.764.007.339 m³ doğal gaz iletilmiş oldu.