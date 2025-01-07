DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,86 -0,43%
ALTIN
3.003,46 -0,47%
BITCOIN
3.601.828,22 0,11%

TürkAkım ile 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Taşındı

TürkAkım projesi boyunca, Türkiye'ye 44,4 milyar ve Avrupa'ya 59,8 milyar metreküp gaz ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:29
TürkAkım ile 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Taşındı

TürkAkım'dan 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Akışı

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplamda 104,1 milyar metreküp gaz taşındı. Bu akışın yaklaşık 44,4 milyar metreküpü Türkiye'ye, 59,8 milyar metreküpü ise Avrupa'ya gerçekleştirildi.

Rusya'nın doğal gaz rezervlerini Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırma misyonunu üstlenen bu proje, Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa boru hatlarının kapatılması sonrasında Avrupa için önemli bir geçiş güzergahı haline geldi.

TürkAkım Projesinin Teknik Detayları

TürkAkım projesi, Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyuruldu. Projenin imzaları ise 10 Ekim 2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak arasında atıldı. TürkAkım, Rusya'nın Anapa şehrinden Türkiye'nin Kıyıköy bölgesine kadar uzanan 930'ar kilometre uzunluğunda iki deniz hattından ve 142 ile 70 kilometre uzunluğunda iki kara hattından oluşmaktadır.

Projenin resmi açılışı ise 8 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi.

TürkAkım, toplamda 31,50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip. İlk hat Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat Avrupa’ya gaz aktarmaktadır. BOTAŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ projenin yürütücüsü konumundadır.

TürkAkım aracılığıyla 2020-2024 döneminde taşınan gaz miktarları ise şu şekildedir:

  • Türkiye: 2020 - 7.564.734.117 m³, 2021 - 10.611.878.817 m³, 2022 - 8.639.555.348 m³, 2023 - 8.603.065.202 m³, 2024 - 8.936.830.164 m³.
  • Avrupa: 2020 - 5.806.259.268 m³, 2021 - 12.261.820.359 m³, 2022 - 12.513.073.072 m³, 2023 - 13.127.277.798 m³, 2024 - 16.055.576.842 m³.

Böylece toplamda Türkiye’ye 44.356.063.648 m³ ve Avrupa’ya 59.764.007.339 m³ doğal gaz iletilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Kayıt Dışı İki Trafo Ele Geçirildi
2
ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme
3
Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 ve DAX 40 Negatif Seyrediyor
4
Yerli Yapay Zeka 64 Bin Oltalama Saldırısını Engelledi
5
Togg T10X, Elektrikli Araç Pazarını Altüst Etti - 2024 Lideri
6
Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları 2024'te Yüzde 3,3 Arttı
7
Sanayicilerden Mesleki Eğitimde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor