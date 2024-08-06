Türkiye 2023'te AR-GE Harcamalarını Artırdı

Türkiye'de AR-GE Harcamaları Geçen Yıl Rekor Kırdı

Türkiye, 2022 yılında merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 98 milyar 737 milyon lira ayırarak önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2024" bültenine göre, 2023 yılı AR-GE harcamalarının GSYH içindeki oranı yüzde 0,38 olarak belirlendi.

Üniversitelere En Fazla Kaynak Ayrıldı

2023 yılında AR-GE harcamalarının büyük bir kısmı, akademik çalışmalara yönlendirildi. %70,8 oranıyla genel bilgi gelişimi için üniversitelere en fazla fonlama sağlandı. Uygulayıcı sektörler arasında endüstriyel üretim ve teknoloji %5,8, genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ise %5,5 oranında desteklenmiştir.

Uluslararası AR-GE Programlarına Yatırım

Merkezi yönetim bütçesinden, uluslararası AR-GE programlarına 2023 yılında 2,2 milyar lira tahsis edildi. Bu fonlamanın büyük bir kısmı, Avrupa çapında yürütülen AR-GE projelerine yönlendirilmiştir. 2024 yılı için ise bu bütçenin 2,7 milyar lira olması öngörülmektedir.

, Türkiye'nin AR-GE alanındaki yatırım artışı, bilim ve teknolojide ilerleme kaydetmek adına kritik bir öneme sahiptir.